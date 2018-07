Hazard bekent: ‘Ik denk dat iedereen droomt van Real Madrid’

Nu Cristiano Ronaldo steeds nadrukkelijker in verband wordt gebracht met een vertrek bij Real Madrid, wordt er ook meer gespeculeerd over een overstap van Eden Hazard naar de Spaanse hoofdstad. In gesprek met beIN Sports geeft de aanvoerder van de Rode Duivels toe dat hij droomt van een dienstverband bij de Koninklijke.

“Of ik minder droom van Real na het vertrek van Zinédine Zidane? Hij is een speciaal persoon, maar ik denk dat iedereen droomt van Real. Zidane of geen Zidane, het witte shirt van Real is heel speciaal. Maar het blauw van Chelsea staat me ook prima, dus het is geen probleem om daar te blijven. Nu focus ik me op het WK”, stelt Hazard, die reeds zou hebben laten doorschemeren dat hij niet bij Chelsea wenst te blijven als Antonio Conte aanblijft als manager.

“Ik heb het al honderd keer gezegd: ik zit momenteel bij Chelsea en er is nog niemand die me een aanbieding heeft gedaan”, vervolgt de vleugelaanvaller. Hazard neemt het dinsdagavond met België in de halve finale van het WK op tegen Frankrijk, een land dat hij een warm hart toedraagt. “Wij zijn opgegroeid met het WK 1998 en in die tijd waren de spelers in Frankrijk gewoon beter dan in België - dat zeg ik met alle respect. We voelden ons wel altijd Belgen, maar supporterden voor de Franse nationale ploeg.”

“België is een klein land. We hebben weinig kans om dit nog een keer te doen. Laat dit WK dus maar aan ons. Wij supporterden voor Frankrijk tijdens het WK van ’98. Omgekeerd mag ook eens”, knipoogt Hazard, die zich lovend uitlaat over Kylian Mbappé. “Ik heb veel respect voor hem. Wat hij nu al allemaal toont, zeker op zijn jonge leeftijd, is geweldig. Of hij de Gouden Bal ooit kan winnen? Natuurlijk.”