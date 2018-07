De Bruyne looft Franse ster: ‘Hij heeft een ongelooflijk jaar gekend’

Kevin De Bruyne geniet als voetballiefhebber van het grote talent van Kylian Mbappé. De middenvelder benadrukt dat de aanvaller van Paris Saint-Germain en het nationale elftal van Frankrijk ‘een ster’ is geworden. “Mbappé heeft een ongelooflijk jaar gekend en zal de komende vijftien jaar de grote speler van het Franse voetbal worden”, stelde de Belgisch international daags voor de kraker in de halve finales van het WK in Rusland.

“Hopelijk speelt hij dinsdag niet zijn beste wedstrijd.” Frankrijk en België gaan bepalen wie de eerste finalist van het mondiale eindtoernooi zal zijn. De Bruyne heeft veel zin in de halve finale. “Zo’n wedstrijd op het WK wil iedereen spelen. We hebben een heel sterke ploeg. We spelen als team immers al zeven tot acht jaar samen. Persoonlijk voel ik niet meer druk dan anders.”

“De wedstrijd tegen Frankrijk zal waarschijnlijk iets meer gesloten zijn dan tegen Brazilië”, verwees De Bruyne naar de met 1-2 gewonnen kwartfinale. Hij roemde de inbreng van bondscoach Roberto Martinez. “Hij heeft ons het geloof gegeven dat we het WK echt kunnen winnen. Het was vooraf dus niet arrogant te zeggen dat we wereldkampioen wilden worden. Er zijn veertien tot vijftien landen die hetzelfde zeggen. Op een WK is het altijd nu of nooit.”

Martinez denkt niet dat zijn ploeg het hoogtepunt in Rusland al voorbij is. Van fysieke en mentale verslapping is bij zijn spelers geen sprake, zo stelt de Spanjaard. “Dat is ook niet mogelijk in de halve finales van het WK. Zeker niet met een tegenstander als Frankrijk. Dat is een ploeg met grote individuele kwaliteiten, net als Brazilië. Ze hebben enkele absolute topspelers. Je kan niet zomaar het veld oplopen en denken dat het wel los zal lopen. Je kan niet teren op de prestatie tegen Brazilië.”