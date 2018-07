Barcelona krijgt zijn zin; strijd om Super Cup vermoedelijk in Marokko

De strijd om Spaanse Super Cup tussen Barcelona en Sevilla wordt op 12 augustus afgewerkt over één wedstrijd. Beide teams leefden de afgelopen weken in onmin over de invulling van de opening van het nieuwe voetbalseizoen in Spanje, maar de voetbalbond RFEF heeft maandag laten weten dat er dus één duel gespeeld zal worden.

Daarmee wordt er gebroken met een traditie. De Super Cup wordt als sinds jaar en dag afgewerkt over twee wedstrijden, hetgeen ook de voorkeur van Sevilla had. "We wijzen het aanbod van de voetbalbond om één wedstrijd te spelen af en blijven bij ons standpunt om twee wedstrijden te spelen, omdat we respect hebben voor onze supporters en leden", had voorzitter José Castro eerder laten weten.

Het voorstel van de RFEF om de Super Cup over één wedstrijd te laten afwerken, was nochtans deels gedaan in het belang van Sevilla. De club uit Andalusië stroomt komend seizoen immers al in de tweede voorronde van de Europa League in, waardoor de ploeg een korte voorbereiding zal kennen. "We willen altijd meedenken over een oplossing, maar onze supporters gaan boven alles. De wedstrijd stond reeds gepland", zei Castro.

Maandagmiddag is dus echter toch besloten de strijd om Super Cup af te laten werken over één wedstrijd. Daarnaast heeft bondsvoorzitter Luis Rubiales laten weten dat ‘de intentie is’ om de wedstrijd te laten spelen in Tanger, Marokko. Barcelona won afgelopen seizoen de dubbel in Spanje, waardoor verliezend bekerfinalist Sevilla de tegenstander zal zijn in de Super Cup.