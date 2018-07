FIFA slaat Kuipers over voor wedstrijd in halve finale van WK

De FIFA heeft bekendgemaakt welke twee scheidsrechters de wedstrijden in de halve finale van het WK mogen fluiten. De Uruguayaan Andrés Cunha is op het duel tussen België en Frankrijk gezet en de Turk Cüneyt Çakir moet het treffen tussen Kroatië en Engeland in goede banen zien te leiden.

Björn Kuipers zal tijdens de halve eindstrijd dus niet in actie komen in Rusland. Het valt niet uit te sluiten dat de 45-jarige Nederlander alsnog kans maakt om de finale toegewezen te krijgen. Andere kandidaten lijken de Iraniër Alireza Faghani en de Argentijn Néstor Pitana te zijn. Naast de finale wordt er ook nog gespeeld om het brons op het WK.

Frankrijk-België wordt dinsdagavond vanaf 20.00 uur afgewerkt in het Krestovsky Stadion in Sint-Petersburg, terwijl de andere confrontatie een avond later van start gaat in het Luzhniki Stadion in Moskou. De finale wordt op 15 juli in datzelfde stadion in de hoofdstad gespeeld.

Kuipers floot tijdens dit WK vier wedstrijden en gaf daarin elf gele kaarten en een strafschop. Hij hanteerde de fluit bij de duels Egypte-Uruguay (0-1), Brazilië-Costa Rica (2-0), Spanje-Rusland (1-1, 4-5 na strafschoppen) en Zweden-Engeland (0-2).