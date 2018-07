‘Ik kan me voorstellen dat Kluivert denkt: hier heb ik geen zin meer in’

Justin Kluivert maakte onlangs de veelbesproken overstap van Ajax naar AS Roma. De negentienjarige buitenspeler, die minimaal 17,25 miljoen heeft gekost voor de Italianen, besloot zodoende al op jonge leeftijd naar het buitenland te gaan. Tommie van der Leegte, voormalig middenvelder van onder andere PSV en NAC Breda, heeft begrip voor de keuze van Kluivert.

"De Eredivisie wordt wel steeds lulliger om naar te kijken", stelt Van der Leegte vast op de website van Ex-profs. "Er gaan steeds meer spelers op jonge leeftijd naar het buitenland, zo blijft er wel erg weinig over. Zoals Kluivert naar AS Roma. Ik vind het te snel hoor." De oud-speler wijst als reden van de transfer onder meer naar het feit dat Erik ten Hag de trainer is van Ajax.

"Ik ken Erik ten Hag goed, heb hem als speler meegemaakt. En als ik hem dan voor de camera zie... Dan hoor je dat zijn trainingen en besprekingen erg langdradig zijn. Ik kan me voorstellen dat zo'n Kluivert denkt: hier heb ik geen zin meer in, ik leer hier niet van", aldus de 41-jarige Van der Leegte. "En hij kan nu een mooie klapper maken."

"Toen Royston Drenthe naar Real Madrid ging, dacht ik alleen maar: dat zou ik ook gedaan hebben", aldus Van der Leegte, die stelt dat het voetballeven echt niet zo mooi is als veel mensen zich voorstellen. "Weer een trainingskamp, weer alleen op een hotelkamer, voetballen bij dertig graden. Nee, het wordt mooier gemaakt dan het is."