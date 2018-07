‘Eden Hazard? Lionel Messi raakte de bal niet eens aan tegen ons’

Frankrijk heeft na de groepsfase van het WK ook afgerekend met Argentinië en Uruguay, waardoor les Bleus dinsdag in de halve finale tegenover België staan. Lucas Hernández kijkt uit naar de confrontatie met de Rode Duivels. De verdediger vreest niet voor de kwaliteiten van onder anderen Eden Hazard, die een uitstekend WK beleeft.

"Hazard? We hebben de beste speler ter wereld al uitgeschakeld (Lionel Messi, red.)", wordt de Fransman geciteerd door verschillende media, waaronder Goal. "We speelden goed tegen de Argentijnen en Messi raakte de bal niet eens aan tegen ons. Maar het klopt: hij (Hazard, red.) moet ook zo min mogelijk ballen aanraken."

"Hazard is een speler met een groot talent, met veel snelheid en veel kwaliteit. Er zijn geen wonderbaarlijke oplossingen om hem te bestrijden. Je moet hem zo min mogelijk ruimte bieden. Romelu Lukaku kan het elke ploeg ook moeilijk maken, vanwege zijn fysieke kwaliteiten. Hij heeft goede spelers om zich heen, maar wij hebben die ook. We kunnen ze ook pijn doen voorin."

"We praten nog niet over het winnen van het WK. We hebben geweldige spelers en zijn ambitieus. Als je op het WK bent, wil je winnen, dat is logisch. We weten dat het mogelijk is, we zijn dichterbij dan ooit. Er zijn nog maar twee wedstrijden. We gaan alles geven en gaan spelen als elf honden op het veld, plus de drie die nog in kunnen vallen."