Voormalig alternatief van Ajax voor Magallán op weg naar Londen

Fabian Balbuena vervolgt zijn loopbaan in de Premier League. Corinthians maakt op de officiële website bekend dat men overeenstemming heeft gegeven aan een transfer van de verdediger naar West Ham United. Balbuena, 26 jaar, werd twee maanden geleden nog met Ajax in verband gebracht, als alternatief voor Lisandro Magallán.

Ajax heeft Magallán nog altijd niet binnen en kan de komst van Balbuena in ieder geval vergeten. West Ham zou de transferclausule van naar verluidt vier miljoen euro in het contract van de Paraguayaans international hebben gekocht. Balbuena reist nu af naar Londen voor een medische keuring en de laatste formaliteiten omtrent een meerjarig contract.

Balbuena kwam tot 136 duels voor Corinthians, dat vorig jaar de landstitel won, en was daarin goed voor 11 treffers. “Het bestuur wil Fabian Balbuena bedanken voor zijn inzet en wenst hem veel geluk in zijn nieuwe avontuur”, zo meldt de club. Balbuena wordt bij the Hammers de vierde versterking na Ryan Fredericks, Issa Diop en Lukasz Fabianski. De club van Manuel Pellegrini wordt ook gelinkt aan Andriy Yarmolenko (Borussia Dortmund), Bruno Fernandes (Sporting Portugal) en de transfervrije Jack Wilshere.

Magallán doorliep een medische keuring in Amsterdam en keerde vervolgens terug naar Argentinië, waar Boca Juniors de verdediger nog altijd niet heeft vrijgegeven. Ajax heeft ook interesse in Daley Blind van Manchester United, maar trainer Erik ten Hag liet zaterdag weten dat het óf Magallán óf Blind wordt.