Vijfdeklasser ontvangt twee miljoen euro na miljoenentransfer Atlético

De wegen van Pierre Kundé en Atlético Madrid scheiden. FSV Mainz 05 en de topclub uit Madrid maken vrijdag melding van de transfer van de 22-jarige middenvelder naar Duitsland. Spaanse media verzekeren dat Kundé voor vijf miljoen euro van club wisselt. Saillant: de Kameroener speelde geen enkele minuut in de hoofdmacht van Atlético.

Kundé maakte in 2014 de overstap van Alcobendas naar Atlético Madrid B, waar hij twee seizoenen speelde. De middenvelder werd in 2016/17 uitgeleend aan Extremadura en bracht de voorbije voetbaljaargang bij Granada door. Het was de bedoeling dat Kundé de voorbereiding van de hoofmacht van Diego Simeone voor komend seizoen zou meemaken, indien hij geen nieuwe club zou vinden. Zo ver is het uiteindelijk niet gekomen; de middenvelder heeft een contract tot medio 2022 met die 05er ondertekend.

“De voorwaarden bij Mainz zijn uitstekend om een volgende stap in mijn loopbaan te zetten. Ik ben erg trots dat ik bij een goede club in de Bundesliga aan de slag ga en ik kan niet wachten tot mijn debuut”, verzekert Kundé op de clubsite. De middenvelder mag zich sinds eind mei A-international van Kameroen noemen. Hij deed negentig minuten mee in de met 0-1 verloren oefeninterland tegen Burkina Faso.

De transfersom van vijf miljoen euro is niet geheel voor Atlético, dat slechts zestig procent van de transferrechten had. Voormalig werkgever Alcobendas, dat in 2016/17 uit de Tercera División (vierde divisie, red.) degradeerde, had de resterende transferrechten en kan zodoende een bedrag van twee miljoen euro tegemoetzien.