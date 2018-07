De Boer stuurde sms: ‘Bij mij thuis noemen we dat een ’Vertonghen‘’

België maakt zich op voor de kwartfinale van het WK tegen Brazilië en Frank de Boer verwacht een zeer pittige kluif voor de Rode Duivels. De ex-trainer van Ajax, Internazionale en Crystal Palace zegt bij Villa Sporza dat Brazilië de favoriet is, maar dat er desalniettemin kansen liggen voor de ploeg van bondscoach Roberto Martinez.

“De Brazilianen willen ook aanvallen en dus zal er ruimte zijn. De Belgen zijn enorm sterk in de omschakeling, eigenlijk on-Belgisch. België heeft veel wapens: de snelheid, het scorende vermogen én het heeft een plan-B met Marouane Fellaini. Als het deze wedstrijd niet wint, kun je niet over een geslaagd toernooi spreken, maar als het wel lukt, heb je toch iets neergezet”, stelt De Boer.

De Boer kent Jan Vertonghen en Toby Alderweireld vanwege hun verleden bij Ajax. De verdedigers van Tottenham Hotspur maken op dit WK een goede indruk op de momenteel clubloze oefenmeester. “Ik ben altijd streng geweest voor Jan. Nu nog. Na de wedstrijd tegen Japan heb ik een sms gestuurd over zijn foutje. Vroeger spraken ze over een ‘De Boertje’, omdat ik altijd een klein foutje maakte in het begin van mijn carrière, maar bij mij thuis noemen we dat een ‘Vertonghen’.”

“Terwijl hij dat helemaal niet nodig heeft. Maar dat komt door zijn persoonlijkheid”, aldus De Boer, die ook lovende woorden over heeft voor Alderweireld. "Van de evolutie van Toby ben ik het meest verbaasd. Hij heeft een echte metamorfose ondergaan, zijn karakter is enorm veranderd. Hij is nu meer een persoonlijkheid”, besluit de oud-verdediger.