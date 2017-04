Tien man van Ajax bereiken halve finale na zinderende verlenging

Ajax heeft zich donderdag in een zinderende returnwedstrijd tegen Schalke 04 geplaatst voor de halve finale van de Europa League. Na de 2-0 zege in de heenwedstrijd hadden de Amsterdammers goede papieren, maar Schalke poetste de achterstand weg voor eigen publiek. In de verlenging, waarin Ajax met tien man speelde, kwamen de Duitsers zelfs op 3-0. Nick Viergever en Amin Younes zorgden echter voor de 3-2 eindstand, waardoor Ajax voor het eerst sinds 1997 een Europese halve finale haalde.

In eigen huis maakte Ajax indruk door Schalke met de rug tegen de muur te zetten, maar in de Veltins-Arena gebeurde aanvankelijk het omgekeerde. De Duitsers hadden doelpunten nodig en trokken fel van leer. Leon Goretzka schoot na een minuut naast het doel van André Onana. Als Ajax nog niet wakker was geschud, zorgde Max Meyer daar na twee minuten voor: hij schoof de bal tegen de paal na slordig balverlies van Davinson Sánchez. De ploeg van Peter Bosz overleefde de hachelijke openingsfase en kwam vervolgens beter voor de dag.

Davy Klaassen treurde na de 2-0 van Schalke 04.

Wel bleef Ajax worstelen met de aanvallers van Schalke. Zelf kwam Ajax in het eerste halfuur niet verder dan afstandsschoten van Justin Kluivert en Davy Klaassen en een omhaal van Viergever. Ralf Fährmann liet zich niet verrassen. De keeper werd na ruim een halfuur wel gepasseerd door Bertrand Traoré, maar die werd in buitenspelpositie gelanceerd en zodoende telde het doelpunt niet. Ajax kreeg steeds meer grip op de wedstrijd en zocht met een hoopgevende 0-0 tussenstand de kleedkamers op.

De bezoekers startten daarna sterk aan de tweede helft. Lasse Schöne testte Fährmann met een vrije trap en ook Traoré, die de voorkeur kreeg boven Kasper Dolberg, dwong de keeper tot een ingreep. Het bleek geen voorbode voor het restant van de tweede helft. Sterker nog: binnen een mum van tijd repareerde Schalke de opgelopen schade uit de heenwedstrijd. Goretzka werd bediend door Guido Burgstaller en schoof de bal vanuit een lastige hoek onder Onana door. De man van de assist zorgde vervolgens voor de 2-0 met een hard schot op aangeven van Sead Kolasinac.

Nick Viergever werd de held van Ajax door de 3-1 te maken.

Tussen beide doelpunten door werd Klaas-Jan Huntelaar door trainer Markus Weinzierl binnen de lijnen gebracht. Voor Ajax was een verlenging het hoogst haalbare na een rode kaart voor Joël Veltman, die voor een onnodige duw zijn tweede gele prent ontving. Het was alweer zijn derde rode kaart in een Europees duel voor Ajax. Door een cruciale redding van Onana in blessuretijd sleepte Ajax een verlenging uit het vuur. Benedikt Höwedes vond de doelman op zijn pad en in de rebound was Huntelaar bijna trefzeker.

In de zinderende verlenging wist Ajax uiteindelijk een plek in de halve finale veilig te stellen. Daar zag het aanvankelijk niet naar uit, want Schalke kwam na honderd minuten op 3-0. Kolasinac leverde een goede voorzet af op Daniel Caligiuri, die Viergever aftroefde in het kopduel en Onana passeerde. De verdediger mocht zich de tegentreffer deels aanrekenen, maar tien minuten later had niemand het daar nog over. Viergever groeide uit tot de held van Ajax, door de bal binnen te werken in de kluts. Younes maakte vlak voor tijd aan alle onzekerheid een einde.