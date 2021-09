Ajax op 2-0 voorsprong dankzij Steven Berghuis en Sébastien Haller ⭐

Louis van Gaal in het Engels: 'Nou ja, I think AZ en Ajax, do you think PSV ook?'

Louis van Gaal heeft weer de lachers op de hand gekregen met zijn beheersing van het Engels. Bij de persconferentie na de wedstrijd tussen Telstar en Jong AZ (1-0) was een journalist uit Manchester aanwezig. Hij vroeg Van Gaal hoe belangrijk het is om oog te hebben voor het voetbal op lagere niveaus, met de veranderingen in de top - de voorgestelde Super League, de plannen om iedere twee jaar een WK te organiseren - in ogenschouw.