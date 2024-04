Nederlands-Marokkaanse ex-prof voor de rechter in megazaak rond plofkraken

Soufian E. stond donderdag in het Duitse Bamberg voor de rechter. De ex-profspeler van onder meer De Graafschap is onderdeel van een megaproces waarin zestien personen - die voornamelijk geboren zijn in Nederland - worden verdacht van een enorme serie plofkraken in Duitsland.

Volgens het Openbaar Ministerie in Duitsland heeft de groep vanaf 2021 dertig geldautomaten opgeblazen, verdeeld over het hele land. Door alle explosies ontstond een megaschade van miljoenen euro's. Er zou sprake zijn van meerdere bendes die in wisselende samenstellingen opereerden.

Vanwege de enorme aantallen plofkraken werd in Nederland al jaren geleden besloten om vrijwel alle geldautomaten voorgoed te sluiten. Het probleem van plofkraken voor banken en dergelijke verlegde zich vervolgens naar Duitsland.

Bij het begin van de megarechtszaak in Bamberg stelden alle verdachten zich kort voor. "Ik ben van beroep ex-voetballer", zei Soufian E.

De 29-jarige oud-middenvelder speelde tussen 2013 en 2015 52 officiële wedstrijden voor De Graafschap. Daarna vertrok hij naar Marokko om nog bij enkele kleine clubs profvoetbal te spelen. In 2022 dook hij weer op in Nederland bij amateurclub Sportlust '46 uit Woerden.

De oud-middenvelder scheurde na een plofkraak in Duitsland met enorme snelheden over de snelweg terug naar Nederland, zo luidt de verdenking. In samenwerking met de Nederlandse autoriteiten werd hij vervolgens opgespoord door de Duitse politie.

De rechtszaak in Duitsland wordt gehouden in een zeer streng beveiligde sporthal. Onderdeel van de maatregelen die de autoriteiten namen was dat alle auto's met Nederlandse kentekens in de buurt aan de kant werden gezet en werden gecontroleerd op onder meer paspoorten.

De Telegraaf meldt dat de Nederlandse verdachten in deze zaak óók in het bezit zijn van een paspoort uit een ander land, veelal Marokko, soms Afghanistan of Roemenië. De volgende zitting is op 8 mei.

