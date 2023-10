Zware knieblessure leidt einde seizoen in voor pechvogel Fodé Fofana

Dinsdag, 3 oktober 2023 om 17:52 • Lars Capiau

Het seizoen zit erop voor Vitessenaar Fodé Fofana. De spits liep een zware knieblessure op in het uitduel met FC Twente (1-0) en komt dit seizoen niet meer in actie.

Het is niet de eerste keer dat de spits moet herstellen van een ernstige knieblessure. In het seizoen 2021/22 moest de pechvogel ook al 247 dagen missen door een kniekwetsuur. De aanvaller zal naar verwachting terugkeren in Eindhoven om te revalideren.

Omdat Fofana tot en met het eind van het seizoen moet herstellen, heeft Vitesse besloten afscheid te nemen van de pechvogel. Dat doen de Arnhemmers niet uit luxe. Trainer Phillip Cocu heeft na het vertrek van Fofana nog maar de beschikking over twee spitsen: Saïd Hamulic en Joel Voelkerling Persson vormen de enige opties voor Cocu. Laatstgenoemde ontbrak de afgelopen weken wegens een gebroken neus, maar is op de weg terug.

"Ik vind het ontzettend jammer dat mijn periode bij Vitesse tot een einde lijkt te komen", reageert een teleurgestelde Fofana. "Zeker ook omdat ik zo goed ben ontvangen door de club en de jongens. Dat blijkt wel uit hun mooie actie na de 0-1 van zondag. Dat waardeer ik zeer."

"Hoewel de verwachtingen zijn dat het seizoen klaar is voor mij, ga ik vol goede moed mijn revalidatie in en zal ik mijzelf nog niet afschrijven", vervolgt de strijdbare spits. "Het is bijzonder verdrietig voor Fodé dat zijn avontuur bij Vitesse al zo snel en op deze manier eindigt", beaamt technisch directeur Benjamin Schmedes.

"Wij hopen dat Fodé weer snel terugkomt op niveau en zijn grote talent weer kan tonen op het veld. Namens Vitesse wensen wij Fodé enorm veel kracht toe de komende periode", besluit Schmedes. Het door blessures geteisterde Vitesse kan naast Voelkerling ook spoedig weer een beroep doen over Amine Boutrah en Mathijs Tielemans, melden de Vitessenaren.

Het uitduel met FC Twente was de eerste basisplaats voor Fofana bij de Vitessenaren. Met de invalbeurten en de dertien minuten tegen de Enschedeërs blijft de teller op 98 speelminuten in Arnehmse dienst steken voor Fofana.