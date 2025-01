Zware blessure Malik Tillman heeft mogelijk verregaande gevolgen voor teamgenoot bij PSV

De zware blessure van Malik Tillman heeft mogelijk gevolgen voor Isaac Babadi. Het talent van PSV leek deze winter verhuurd te worden, maar daar lijkt door de kwetsuur van Tillman een streep doorheen te gaan.

Vlak voor PEC Zwolle - PSV werd bekend dat Tillman een zware enkelblessure heeft opgelopen. De Amerikaan ligt er volgens Voetbal International voor langere tijd uit en dat nieuws werd even later door trainer Peter Bosz bevestigd bij ESPN.

VI meldt nu dat de kwetsuur van Tillman een verhuurperiode van Babadi 'wel eens in de weg kan zitten'. De negentienjarige Babadi komt door de forse concurrentiestrijd en blessureleed dit seizoen amper aan de bak in PSV 1.

Babadi en zijn management waren er eerder deze maand nog van overtuigd dat een verhuurperiode deze winter de beste optie was, meldde het Eindhovens Dagblad eerder al. Onder meer Ismael Saibari, Guus Til en tot voor kort ook Tillman stonden speelminuten voor Babadi in de weg.

Onder meer NEC, Heracles, sc Heerenveen, NAC en PEC Zwolle toonden daarop in 'meer of mindere mate' belangstelling voor de pas negentienjarige Amsterdammer. De kans is aanzienlijk dat de geïnteresseerde partijen na het wegvallen van Tillman voor een alternatief moeten gaan.

Babadi, die de groepstraining wel weer heeft hervat na een knieblessure, is er zondag nog niet bij in Zwolle. Daar trapt PSV om 16.30 uur af tegen PEC.