Zwakste schakel van Feyenoord krijgt er gigantisch van langs: 'Kwaliteitloos!'

Feyenoord kende woensdagavond geen enkel probleem in de TOTO KNVB Beker. De ploeg van Brian Priske stond al na zeven minuten met 0-2 voor tegen RIjnsburgse Boys, dat uiteindelijk met 1-4 geklopt werd. Mario Been en Hans Kraay junior zijn na afloop wel zeer kritisch op de zwakste schakel aan de zijde van Feyenoord.

Bij Feyenoord kreeg Dávid Hancko, die tot dat moment nog een minuut had gemist dit seizoen, rust. Zijn vervanger, Facundo González, wist de analisten van ESPN geen moment te overtuigen. "Aan de bal is het zó matig", zegt Been. "Kwaliteitloos! Ik heb niet het idee dat hij ook maar enigszins het idee heeft waar hij ballen heen schopt."

Been ziet slechts één pluspunt aan de 21-jarige centrale verdediger, die door Feyenoord gehuurd wordt van Juventus. "Het fysieke is er (González is 1,93 meter, red.), maar ik zie niet de bravoure aan de bal, het dingen oplossen. Hij zit overal net naast. Het is allemaal net niet."

Feyenoord wordt volgens Been veel zwakker met González binnen de lijnen. "Het is te hopen dat Gernot Trauner en Hancko fit blijven, dan heb je ook Thomas Beelen nog achter de hand. Deze jongen (González, red.) is er nog niet. Hij is pas 21 jaar, maar ik zie geen dingen waarvan ik denk: dit gaat nog wel wat worden voor Feyenoord."

Kraay junior voegt toe dat het gerucht gaat dat Juventus Hancko wil overnemen van Feyenoord. Daarbij zou de Italiaanse topclub het voorstel kunnen doen om zes miljoen euro van de vraagprijs af te halen, indien González dan aan het eind van het seizoen bij Feyenoord mag blijven. "Dat moet Feyenoord niet doen. Absoluut niet doen!", adviseert Kraay junior.

Het is mogelijk dat Juventus zich deze maand nog meldt voor Hancko. "Je gaat als supporter toch hyperventileren als Hancko weg mocht gaan?", zegt Kraay junior. "Wat moet je ervoor terughalen? Je gaat er zo ongelooflijk op achteruit."

Been kan de fans van Feyenoord enigszins geruststellen. "Ik denk dat Feyenoord Hancko nooit laat gaan in deze maand."