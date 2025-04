Joey Veerman wijst ESPN op pijnlijke fout: 'Super slecht van jullie!'

Joey Veerman speelde zaterdagavond in de wedstrijd tegen FC Groningen (1-3 winst) tegen een mede-Volendammer. De middenvelder van PSV vond Dave Kwakman, een goede bekende van hem, uitstekend spelen. "Dave was geweldig", aldus Veerman voor de camera van ESPN.

Kwakman maakte een prachtig doelpunt tegen PSV. "Als je scoort tegen PSV lijkt het me logisch dat het mooi is, maar de drie punten zijn lekkerder natuurlijk", reageert de middenvelder, die van AZ wordt gehuurd. "Normaal ben ik niet echt van de goals, maar deze vliegt er lekker in ja."

Veerman en Kwakman zijn beide geboren Volendammers en kennen elkaar al lang. "Hij was geweldig vandaag", zegt de PSV'er. "Volgens mij zijn er ook twintig overtredingen op hem gemaakt. Hij was heel goed, zeker weten. Hij had heel veel goede aannames. Hij zet steeds zijn lichaam er goed in. Het is niet meer mijn kleine buurjongetje. Hij is groot geworden."

Het viel Veerman vervolgens op dat ESPN een fout maakte bij het in beeld brengen van de naam van Kwakman. "Super slecht dit! Kijk even. Dave Kwakman, met het logo van FC Volendam... Als het bij ons slecht is, dan wordt het benoemd, maar als het bij jullie slecht is moet het ook benoemd worden."

Veerman en Kwakman schelen zes jaar en hebben daardoor in hun jeugd niet samengespeeld. "Het verschil is net wat te groot", zegt Veerman. "Hij woonde eerst in een buurtje achter mij. Sinds de laatste jaren woont-ie een paar huizen van mijn ouders af. We hebben elkaar net misgelopen."

Kwakman en Veerman kennen elkaar wel al lang. "Onze moeders en onze zussen zijn beste vriendinnen", legt Kwakman uit. "Nu zien we elkaar wat minder, maar normaal lopen we elkaar wel tegen het lijf."

Kwakman werd in januari door AZ verhuurd aan FC Groningen. "Ik denk dat ze een fout hebben gemaakt", zegt Veerman. "Ik had hem daar lekker gehouden."