Zuinig Brazilië beleeft teleurstellende generale voor start Copa América

Brazilië heeft de vriendschappelijke interland tegen de Verenigde Staten in de nacht van woensdag op donderdag gelijk gespeeld. De ploeg van bondscoach Dorival Júnior kwam in het Camping World Stadium in Orlando niet verder dan 1-1.

Dorival liet onder meer Vinícius Júnior, Rodrygo, Raphinha en Marquinhos vanaf het begin starten. Bij Team USA was er een basisplaats weggelegd voor Ricardo Pepi. Malik Tillman begon op de bank en zou daar de hele wedstrijd blijven zitten.

Het was Brazilië dat na ruim een kwartier spelen op voorsprong kwam via Rodrygo. Nadat Yunus Musah eerst nog de onderkant van de lat had geraakt namens de Verenigde Staten met een verwoestend schot, was de aanvaller van Real Madrid wel trefzeker.

Op aangeven van Raphinha genoot Rodrygo de nodige vrijheid in de vijandelijke zestien, waarna hij de bal naar zijn linker bracht en diagonaal raak schoot: 0-1. De beste kansen waren tot dat moment echter voor de thuisploeg.

Heel lang kon Brazilië niet genieten van de voorsprong, daar Christian Pulisic de stand al snel gelijk bracht. De aanvaller van AC Milan mocht aanleggen voor een vrije trap vanaf de rand van de zestien en was Alisson Becker te slim af met een lage schuiver langs de muur: 1-1.

Beide bondscoaches wisselden er vervolgens lustig op los, wat het spel niet ten goede kwam. Chris Richards kwam goed weg met een gele kaart na een overtreding op de doorgebroken Rodrygo, terwijl diezelfde Rodrygo met een omhaal dicht bij de 1-2 was.

Brazilië kende zo een teleurstellende voorbereiding op de Copa América, die op 25 juni van start gaat. De Seleçao speelt achtereenvolgens tegen Costa Rica, Paraguay en Colombia.

