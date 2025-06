Zuid-Korea wint in Irak en neemt debutant Jordanië mee naar WK 2026

Zuid-Korea heeft zich dankzij een 0-2 zege op Irak geplaatst voor het WK 2026. Het resultaat in Basra betekent eveneens dat Jordanië minimaal tweede eindigt en dus ook op het mondiale eindtoernooi aanwezig zal zijn. Nooit eerder wist Jordanië, dat eerder op de dag won van Oman, dat voor elkaar te krijgen. Eerder op de dag was het ook groot feest in Oezbekistan.

Bij Zuid-Korea stond Feyenoord-middenvelder Hwang In-beom zoals vooraf verwacht in de basis. Sterspeler Son Heung-min ontbrak. Een voetblessure was de reden achter zijn absentie. Bij Irak was er overigens een basisplaats voor Heerenveen-verdediger Hussein Ali.

In de 26ste minuut van de wedstrijd dupeerde Ali Al-Hamadi zijn ploeg door met hooggeheven been in te komen bij Cho Yu-min. De arbiter trok de rode kaart en Irak moest het driekwart van de wedstrijd doen met een man minder.

Dat bleek teveel gevraagd voor de ploeg van bondscoach Graham Arnold, die de score na ruim een uur geopend zag worden door Kim Jin-gyu. De invaller schoot beheerst binnen met binnenkant voet.

Irak wist de schade niet te herstellen en tien minuten voor tijd maakte Oh Hyeon-gyu er 0-2 van. De spits van Racing Genk tikte een voorzet vanaf de rechterkant binnen.

Zo zijn Zuid-Korea en Jordanië zeker van het WK. Irak is wel verzekerd van een plek bij de eerste vier en dus een entreebewijs voor de vierde kwalificatieronde. Palestina en Oman gaan in een onderling duel uitmaken wie met Irak meegaat. Oman heeft momenteel één punt meer.