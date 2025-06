Oezbekistan plaatst zich voor het eerst voor het WK; Jordanië ook zéér dicht bij historie

Oezbekistan heeft zich voor het eerst in de geschiedenis geplaatst voor het WK. De ploeg van bondscoach Timur Kapadze had aan een gelijkspel genoeg en precies dat resultaat behaalde het in Abu Dhabi tegen de Verenigde Arabische Emiraten: 0-0. Jordanië is in een andere kwalificatiegroep ook zeer dicht bij zijn eerste WK-plaatsing ooit na de 0-3 zege op Oman.

Oezbekistan timmert als voetballand al een poosje aan de weg en heeft met Eldor Shomurodov I(AS Roma) en Abdukodir Khusanov (Manchester City) twee grote namen in zijn selectie.

Vooraf had nummer twee Oezbekistan vier punten minder dan nummer drie VAE. Met nog twee wedstrijden te gaan was de opdracht derhalve simpel: niet verliezen. En dat gebeurde: 0-0. Iran was in die Groep A al zeker van kwalificatie.

In Groep B van de Aziatische kwalificatiereeks staat ook Jordanië op het punt zich voor het eerst te kwalificeren voor een WK. Ali Olwan was met een hattrick de grote man tegen Oman (0-3).

Jordanië staat nu op plek 2 in de groep met 16 punten na 9 wedstrijden. Zuid-Korea heeft hetzelfde puntenaantal na 8 duels, terwijl Irak met 12 uit 8 ook nog kans maakt op de top 2 en dus directe WK-kwalificatie.

De Irakezen nemen het om 20.15 uur (Nederlandse tijd) op tegen Zuid-Korea. Als Zuid-Korea wint, is dat land en Jordanië zeker van het WK. Bij ieder ander resultaat zal het in de laatste speelronde beslist moeten worden.

Een gelijkspel bij Irak - Zuid-Korea zou voldoende zijn voor Zuid-Korea, maar niet voor Jordanië. Over vijf dagen speelt Jordanië thuis tegen Irak. Het doelsaldo van Jordanië is momenteel véél beter dan dat van Irak (+9 om +1).