Francesco Farioli is hoofdkandidaat voor trainerschap: contact werd tijdens Ajax-periode al gelegd

Francesco Farioli is de voornaamste kandidaat om volgend seizoen het hoofdtrainerschap van FC Porto op zich te nemen. De voormalig Ajax-coach kan in Portugal zomaar de opvolger worden van Martín Anselmi, die zwaar onder vuur ligt. Dat meldt transferexpert Gianluca Di Marzio.

Farioli trok de deuren van de Johan Cruijff ArenA na slechts een jaar achter zich dicht. De 36-jarige Italiaan lichtte kort na de bekendmaking van zijn vertrek zijn keuze toe op de clubkanalen van Ajax.

"Het management en ik hebben dezelfde doelen voor de toekomst van Ajax, maar we hebben een verschil in inzicht over de manier waarop we willen werken en opereren om die doelen te bereiken", zei hij.

Even werd Farioli gelinkt aan een functie in zijn thuisland, maar inmiddels zijn de meeste stoeltjes in de Serie A vergeven. Rangers aasde ook op zijn komst, maar daar zag de Italiaan zelf weinig heil in.

Porto drijft nu naar boven als mogelijke nieuwe bestemming van de bevlogen trainer. Daar is de 39-jarige Argentijn Anselmi nu nog eindverantwoordelijk, maar mogelijk niet lang meer. Na een teleurstellend WK voor Clubs ligt hij serieus onder vuur.

Anselmi werd in januari aangesteld, maar was absoluut niet de eerste keus. Volgens Di Marzio gold Farioli toen al als belangrijke kandidaat om de ontslagen Vítor Bruno op te volgen.

Er was zelfs contact tussen beide partijen, maar Farioli koos er toen nog voor om Ajax trouw te blijven. Nu zou de oefenmeester wél heil zien in een avontuur in Portugal.