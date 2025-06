Kijkers maken commentator Ziggo Sport met grond gelijk na EK-winst Nederland Onder 19

Kijkers van de door Nederland Onder 19 gewonnen EK-finale ergeren zich massaal aan Joep Schrijvers, de commentator van Ziggo Sport, zo wordt duidelijk uit de vele berichten die gedeeld worden op X. Enkele grappen vallen niet in de smaak, terwijl Schrijvers volgens velen ook volledig mistast bij een vermeend penaltymoment in de slotminuut van het duel met Spanje Onder 19.

Oranje Onder 19 werd donderdagavond Europees kampioen geworden. De ploeg van bondscoach Peter van der Veen was in de finale tegen Spanje Onder 19 met 0-1 te sterk. In de zeer vermakelijke finale in Boekarest bleek een eigen doelpunt van de Spaanse doelman Raúl Jiménez allesbeslissend. Nooit eerder werd Oranje Onder 19 Europees kampioen.

Er leek een kleine kans dat het in de slotfase nog mis zou gaan voor Nederland, toen Kees Smit een gewaagde tackle inzette in het eigen zestienmetergebied. Hij leek de bal te raken, maar de commentator van Ziggo Sport was er heilig van overtuigd dat het een strafschop voor de Spanjaarden was. Dat leidde tot veel frustratie bij de kijkers.

“Weg met die commentator”, schrijft een X-gebruiker. “Wat is die commentator slecht, zeg. Dat was nooit een penalty voor Spanje”, merkt een ander op. “Kan iemand de microfoon afpakken van de commentator?”, vraagt weer een ander.