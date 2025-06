Feyenoorder Givairo Read gelooft zijn oren niet na winnen jeugd-EK: 'Nee?!'

Het winnende doelpunt van Nederland Onder 19 tegen de leeftijdsgenoten uit Spanje (0-1) gaat de boeken in als een eigen doelpunt van Raúl Jiménez. Waar aanvoerder Givairo Read in de veronderstelling was de gevierde man te zijn, moest verslaggever Sam van Royen hem na afloop teleurstellen.

De goedlachse Read verscheen vlak na het laatste fluitsignaal in Boekarest voor de camera van Ziggo Sport. Van Royen vertelde hem het ‘slechte’ nieuws. “Het doelpunt staat niet op jouw naam.”

“Nee?! Hoezo niet dan? Nou, oké. Ik weet dat ik erbij betrokken was, dus dat is ook goed”, aldus de net negentienjarige leider.

Read is enorm blij met de eerste Nederlandse titel op een EK Onder 19. “Dit is heerlijk. Echt geweldig. We hebben hier heel lang naar toegewerkt, twee jaar. Als je hem dan ook nog eens wint, is dat mooi.”

In de kleedkamer nam Read het woord. “Ik heb gezegd dat dit onze laatste wedstrijd samen is. We wilden het goed afsluiten, de beker meenemen. Zo heb ik het verwoord. Ik bereid me niet voor, ik zeg gewoon wat er in me opkomt.”

Read krijgt de vraag hoe het feestje gevierd gaat worden. “Ik ben niet echt iemand die drinkt, maar ga wel gewoon mee voor de gezelligheid.”

Na twee minuten wordt het interview abrupt afgebroken nadat Aymen Sliti, boezemvriend en teamgenoot bij Feyenoord, Read en van Royen een waterdouche geeft.