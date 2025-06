Nederlands elftal-bondscoach Ronald Koeman legt ruzie opeens bij: 'Wat tussen ons speelde, ging nergens over'

Ronald Koeman en Joan Laporta hebben de strijdbijl begraven, zo blijkt uit hun gezamenlijke aanwezigheid op een golftoernooi georganiseerd door de bondscoach van het Nederlands elftal. Jarenlang kenden de twee een verzuurde relatie.

Die stamde voort uit hun samenwerking bij FC Barcelona, waar Laporta en Koeman elkaar beslist niet lagen. De president was openlijk kritisch over het functioneren van de Nederlandse trainer, die dat niet bepaald kon waarderen.

Op een evenement van Life After Football omschreef de bondscoach Laporta als 'heel respectloos'. Maar nu, jaren later, is de kou uit de lucht. De twee hebben het bijgelegd en stapten zelfs samen in hetzelfde golfkarretje.

"De club Barcelona is het allerbelangrijkste", verklaart Koeman de verzoening. "Soms zijn dingen belangrijker dan een conflict tussen twee mensen." Ook Laporta is blij met de verbeterde relatie.

"Ik geef toe dat er onenigheid is geweest", erkent hij. "Maar Ronald is naast een Barcelona-legende ook een geweldig persoon en dat verenigt ons. We hadden hetzelfde gevoel: wat er tussen ons speelde, ging nergens over. Het was makkelijk om het weer bij te leggen."

De president van los Azulgrana legt uit dat hij degene was die toenadering zocht. "Maar wel dankzij onze gemeenschappelijke vrienden. We hebben toen een carajillo (sterke Spaanse koffie, red.), dat vrolijkt wat meer op."

Koeman had tussen augustus 2020 en oktober 2021 de leiding over een (financieel) kwakkelend Barcelona. In november werd de bondscoach, die het Nederlands elftal tijdelijk verliet om aan de slag te gaan bij 'zijn' Barcelona, opgevolgd door Xavi.