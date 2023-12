Öztürk wijst beste speler in de Serie A aan: ‘Zet hem bij Barça neer en dan...’

Woensdag, 6 december 2023 om 11:18 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 11:33

Süleyman Öztürk steekt de loftrompet over Paulo Dybala. Met een goal en een assist op ex-Ajacied Rasmus Kristensen zorgde de Argentijn van AS Roma afgelopen zondag voor de ommekeer tegen Sassuolo (1-2).

“Wie is nu de beste speler in de Serie A?”, vraagt Öztürk aan collega-journalist Jarno Verweij in een video-item van Voetbal International. “Is dat Lautaro Martínez, de spits van Inter? Nicolò Barella, de middenvelder van Inter? Khvicha Kvaratskhelia, de linksbuiten van Napoli? Of Victor Osimhen?”

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Als je echter kijkt naar ‘het pure talent’, dan zegt Öztürk niet om Dybala heen te kunnen. “Bij elke balaanname denk je: Jezus, Dybala... Jij speelt bij AS Roma uit liefde voor José Mourinho en het feit dat je bij Roma echt bent geaccepteerd als de speler die je bent. Dat is bij Dybala wel belangrijk.”

Öztürk noemt de dertigjarige schaduwspits ‘ongelooflijk goed’. “Zet hem bij Barcelona op de plek van João Félix en dan hebben we het elke week over hem. Als hij vrijheid krijgt en lekker mag voetballen, dan is hij de beste speler in de Serie A, met enige afstand.”

“Hij is echt een feest om naar te kijken”, vervolgt de journalist. “Elke bal die uit de lucht valt, die legt hij dood. Hij dribbelt tegenstanders voorbij en geeft prachtige passes. Zijn balbehandeling is echt fluweel.”

Öztürk vond Dybala tegen Sassuolo grandioos spelen. De ploeg van Mourinho leek zondag lange tijd op weg naar puntenverlies op bezoek bij Sassuolo, maar na de rode kaart voor Daniel Boloca veranderde alles.

Dybala bracht de stand vanaf de strafschopstip weer in evenwicht en luttele minuten later speelde hij Kristensen aan, die zijn schot via Ruan Tressoldi over Consigli in het doel zag vallen: 1-2. In totaal was Dybala dit seizoen al goed voor vier goals en vijf assists in dertien officiële duels.