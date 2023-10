Öztürk oppert verrassende naam voor Oranje: ‘Hij is klassen beter dan Brobbey’

Dinsdag, 3 oktober 2023 om 16:17 • Bart DHanis • Laatste update: 17:19

Voetbal International-analist Süleyman Öztürk vindt het een mysterie dat de naam van Joshua Zirkzee niet vaker wordt genoemd in discussies over de toekomst van Oranje. “Op basis van de afgelopen weken is er alle reden om hem onder een vergrootglas te leggen”, schrijft hij.

De spits van Bologna kwam dit seizoen zeven keer in actie voor zijn club, hij wist in die wedstrijden een doelpunt te maken en een assist af te leveren.

“Zirkzee is een echte nummer 9 die aanspeelbaar is voor ploeggenoten", begint hij zijn betoog. "Hij is krachtig in duels en hij bedenkt met technische hoogstandjes oplossingen die zijn buitengewone klasse verraden. Bij thuiswedstrijden van zijn ploeg valt op dat de fans zijn talent herkennen en waarderen.”

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Ondanks het feit dat Zirkzee volgens Öztürk geen échte doelpuntenmaker is, heeft hij tal van andere kwaliteiten. “Hij is spits en aanvallende middenvelder ineen en voelt steeds beter aan wanneer hij diep moet gaan of de bal moet vasthouden. Of dat hij zich moet laten afzakken of beter kan wegblijven.“

Het nieuws dat Sven Mislintat, de inmiddels ontslagen technisch directeur van Ajax, hem in de laatste week van de transferperiode naar Amsterdam wilde halen, wordt dankzij de ontwikkeling van Zirkzee nu extra interessant.

“Er was bij zowel de scouts als de leden van de technische staf weinig draagvlak voor zijn komst. Hij was niet het type waaraan behoefte was. Het geeft te denken over het inschattingsvermogen van een aantal gekwalificeerde mensen”, schrijft de analist in zijn column.

“Zirkzee is namelijk een paar klassen beter dan Brian Brobbey”, gaat hij verder. "Dat zie je wanneer je de tijd neemt hem écht te bekijken. We kunnen concluderen dat de grote Nederlandse spits naar wie wordt gezocht, gewoon vrij rondloopt. In het Stadio Renato Dall’Ara."