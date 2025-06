'PSV moet vrezen: AC Milan wil opvolger Tijjani Reijnders oppikken in Eindhoven'

AC Milan is in de jacht op een vervanger van Tijjani Reijnders uitgekomen bij PSV, stelt MilanPress. Malik Tillman wordt bij de Italiaanse grootmacht gezien als de ideale opvolger van de Nederlander, die vertrekt naar Manchester City.

Reijnders staat op het punt om Milan minimaal 57 miljoen euro op te leveren, een bedrag dat middels bonussen op kan lopen tot een slordige 70 miljoen.

Milan wil een deel van dat geld investeren in Tillman, al heeft de club nog geen contact opgenomen met PSV. Wel is Tillman een duidelijke kandidaat voor de Rossoneri.

Tillman wordt bijgestaan door zaakwarnemerskantoor ROOF, dat ook de belangen behartigt van onder meer Tammy Abraham. De spits speelde vorig seizoen op huurbasis in Milaan en de directie van de club onderhoudt uitstekende banden met ROOF.

Volgens MilanPress bedraagt de vraagprijs van PSV 25 à 30 miljoen euro voor zijn sterspeler, die tot medio 2028 vastligt in het Philips Stadion.

Naast Milan zouden ook AS Roma en Bayer Leverkusen belangstelling hebben voor Tillman. Bij Leverkusen zou hij samenwerken met Erik ten Hag, die de Eredivisie op de voet volgt.

Tillman was ook in het afgelopen seizoen weer een belangrijke speler in het team van Peter Bosz. Met twaalf Eredivisie-goals had de aanvallende middenvelder een groot aandeel in het behaalde landskampioenschap.