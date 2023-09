‘Zoon van Feyenoord-icoon staat voor fraai avontuur in de Serie A’

Zaterdag, 9 september 2023 om 09:18 • Wessel Antes • Laatste update: 10:29

Juan Manuel Cruz, de zoon van Feyenoord-icoon Julio Cruz, gaat op korte termijn tekenen bij Hellas Verona in de Serie A. Volgens diverse Italiaanse media wilde zijn toekomstige werkgever de 24-jarige spits afgelopen winter al aantrekken, maar een transfer ging destijds niet door. Nu is Cruz junior alsnog dicht bij een dienstverband in Stadio Marcantonio Bentegodi, waar hij dit weekend medisch gekeurd wordt. Hellas Verona neemt de rechtspoot transfervrij over van het Argentijnse CA Banfield.

Cruz junior, die net als zijn vader als spits speelt, treedt daarmee in de voetsporen van senior. Julio Cruz speelde na zijn Europese doorbraak in de Serie A namens Bologna, Inter Milan en Lazio. El Jardinero (de tuinman), kwam uiteindelijk tot 22 interlands voor Argentinië. Cruz junior, die voor zowel de Argentijnse als de Italiaanse ploeg kan uitkomen, hoopt net als zijn vader een interlandcarrière met la Albiceleste af te dwingen. In de Serie A wil hij zich bij Hellas Verona in de kijker spelen bij bondscoach Lionel Scaloni.

Julio Cruz was zeer geliefd bij de fans van Feyenoord.

Tot dusver speelde Cruz junior zijn volledige carrière bij Banfield, dat uitkomt op het hoogste niveau van Argentinië. In 73 officiële duels was de spits goed voor 11 doelpunten en 2 assists. Bij Hellas Verona gaat Cruz junior tot medio 2027 tekenen. De Argentijn gaat samenspelen met onder meer Jayden Braaf en voormalig FC Groningers Cyril Ngonge, Ajdin Hrustic en Tomas Suslov. Verdedigend talent Diego Coppola beschikt net als Braaf over Nederlandse roots.

Julio Cruz, inmiddels 49, maakte in januari 1998 voor 5,4 miljoen euro de overstap van River Plate naar Feyenoord. In Rotterdam-Zuid speelde de spits 111 officiële wedstrijden voor de Stadionclub, waarin hij goed was voor 51 doelpunten en 15 assists. Met Feyenoord won Cruz de landstitel (1999) en de Nederlandse Super Cup (2000). In 2000 liet Cruz Nederland achter zich voor een avontuur in Italië, waar hij nog tien jaar zou voetballen om zijn carrière in 2010 bij Lazio af te sluiten.