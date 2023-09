Zoon van Dirk Kuijt maakt hattrick in mini-Klassieker: 8-0

Zaterdag, 30 september 2023 om 12:10 • Wessel Antes • Laatste update: 12:41

Aidan Kuijt, zoon van clubicoon Dirk Kuijt, heeft zaterdagochtend een hattrick gemaakt namens Feyenoord Onder 13 in de mini-Klassieker tegen Ajax. De Rotterdammers wisten het duel met de Amsterdamse leeftijdsgenoten op Sportcomplex Varkenoord met maar liefst 8-0 te winnen. Naast Kuijt junior (3x) waren Livio Lopes, Ephendrich Rijsenburg, Jeyvaingell Wijntuin (2x) en Midanchelo Sintjacoba trefzeker. De twaalfjarige Kuijt speelt sinds het seizoen 2018/19 in de jeugdopleiding van Feyenoord en hoopt in de voetsporen van zijn vader te treden.

Aidan Kuijt, die in de gloriejaren van zijn vader vaak te zien was op het veld na een gewonnen wedstrijd, begon tegen Ajax niet eens in de basis zaterdag. Toch deed hij als invaller wat zijn vader nooit heeft gedaan: een hattrick maken tegen Ajax. Door de overwinning is Feyenoord Onder 13 nog altijd foutloos in divisie 1, waar ook AZ hoge ogen gooit. Vanaf deze leeftijdscategorie spelen de junioren overigens vanaf het eerst op een groot veld met 11 tegen 11.

Kuijt junior is zeker niet de enige voetbalzoon die actief is in de jeugdopleiding van Feyenoord. Shaqueel van Persie (zoon van Robin) speelt inmiddels in Feyenoord Onder 18, terwijl Jaden Slory (zoon van Andwélé) zelfs al voor Jong Feyenoord uitkomt. In dat elftal speelt ook Noah Pusic, de zoon van assistent-trainer Mario Pusic. In Feyenoord Onder 16 speelt Matthew Amoah junior, zoon van de voormalig spits van NAC Breda. Jaden de Guzmán, zoon van Sparta-middenvelder Jonathan de Guzmán, verliet de jeugdopleiding van Feyenoord afgelopen zomer voor die van PSV. In Eindhoven speelt hij in het Onder 17-elftal.

Trainersambities

Zelf wil Kuijt graag weer aan de slag als trainer of assistent-trainer, zo liet hij afgelopen seizoen weten te gast in Goedemorgen Eredivisie. “Ik wil heel graag een nieuw avontuur aangaan. Het liefst als hoofdtrainer, maar het zou ook als assistent-coach kunnen zijn. Ik vind het vooral belangrijk om uren te maken op het veld.” Bij ADO werd de ambitieuze Katwijker in november 2022 ontslagen vanwege teleurstellende prestaties. Feyenoord-trainer Arne Slot liet Kuijt in het kampioensjaar van de Stadionclub een week meekijken in de keuken.