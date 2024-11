‘Zoekend FC Barcelona ziet defensieve versterking rondlopen bij Feyenoord’

Hugo Bueno heeft zich in de kijker gespeeld bij FC Barcelona, weet het Spaanse Sport. De 22-jarige vleugelverdediger, die door Feyenoord wordt gehuurd van Wolverhampton Wanderers, staat hoog op het lijstje als linksback voor de toekomst.

Feyenoord nam Bueno halverwege augustus op huurbasis over van Wolves. Vanaf het eerste moment laat de linkspoot een uitstekende indruk achter in Rotterdam-Zuid. Na dit seizoen keert Bueno in principe weer terug naar Engeland.

In Wolverhampton ligt Bueno namelijk nog vast tot medio 2028. Transfermarkt schat zijn huidige marktwaarde op 6 miljoen euro, al zal hij voor dat bedrag niet mogen vertrekken uit het Molineux Stadium.

Barcelona is op zoek naar een extra vleugelverdediger die de strijd aan kan gaan met Alejandro Balde (21). Naast Bueno vallen Marc Pubill (UD Almería) en Álvaro Carreras (Benfica) goed in de smaak.

Bueno is tweevoudig international van Jong Spanje. Vrijdagavond kwam hij als invaller 26 minuten in actie tegen de leeftijdsgenoten uit Engeland. De vriendschappelijke oefeninterland eindigde in 0-0.

In dienst van Feyenoord staat Bueno inmiddels op 733 minuten, verdeeld over 10 officiële wedstrijden. In de Eredivisie gaf de aanvallende Spanjaard al drie assists.

Wolves pikte Bueno in 2019 op uit de jeugdopleiding van CD Areosa. In de afgelopen twee seizoenen speelde hij liefst 43 wedstrijden in de Premier League.