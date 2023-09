Ziyech opent op heerlijke wijze doelpuntenrekening voor winnend Galatasaray

Zaterdag, 23 september 2023 om 21:05 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 21:12

Galatasaray is de voorlopige nieuwe koploper van de Süper Lig. De ploeg van trainer Okan Buruk won mede dankzij een treffer van Hakim Ziyech met 1-2 bij stadgenoot Istanbul Basaksehir. De in Dronten geboren creatieveling kreeg schoot na een knappe aanname heerlijk binnen met links. Galatasaray staat na vijf wedstrijden op dertien punten, terwijl Fenerbahçe, dat na vier duels nog foutloos is, zondag in actie komt tegen Alanyaspor.

Aan de kant van Basaksehir, dat dit seizoen slechts eenmaal won, stond Léo Dubois in de basis. De verdediger wordt gehuurd van Galatasaray en maakte zijn debuut voor Basaksehir. Voormalig Feyenoorder Edgar Ié ontbrak wegens een enkelblessure, terwijl Deniz Türüç zou invallen. Bij Galatasaray stonden voormalig Ajacieden Davinson Sánchez en Ziyech in de basis. Laatstgenoemde stond op 10 achter spits Mauro Icardi. Baris Yilmaz (links) en Tetê, die midweeks nog trefzeker was in de Champions League tegen FC Kopenhagen (2-2), waren de flankspelers.

De eerste helft was een rommelige. Zo hielp Serdar Gürler een enorme kans om zeep door finaal over de bal heen te trappen en miste Basaksehir-spits Krzysztof Piatek eveneens een goede mogelijkheid. Eden Kartsev kwam ook dicht bij de voorsprong voor de thuisploeg. Na een goede actie trof hij echter de lat. Galatasaray had moeite met het creëren van kansen, maar kwam vlak voor de onderbreking toch op voorsprong. Tetee speelde strak in op Ziyech, die na zijn aanname met links heerlijk raak schoot met diezelfde been: 0-1. Sérgio Oliveira was nog voor de onderbreking dicht bij de 0-2. De kopbal van de Portugees trof echter de lat.

Vlak na de onderbreking maakte Icardi er alsnog 0-2 van. Invaller Kerem Aktürkoglu werd onhandig onderuitgehaald in de zestien, waarna Icardi de daaropvolgende strafschop benutte. Vlak na de wissel van Ziyech kwam Basaksehir terug in de wedstrijd. Een diepe bal van Türüç werd niet goed ingeschat door Fernando Muslera, die onnodig zijn doel verliet en moest toezien hoe uitgerekend Dubois net genoeg kracht achter zijn inzet zette om de bal over de doellijn te krijgen: 1-2. Basaksehir kreeg hoop en het was aan Muslera te danken dat João Figueiredo de gelijkmaker niet noteerde. Aan de andere kant zag Kerem Demirbay zijn vrije trap net naast gaan. Beide ploegen werden bij vlagen dreigend, maar het bleef bij 1-2.