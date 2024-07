Joshua Zirkzee nu al bekritiseerd bij Manchester United: ‘Dat is een rode vlag voor mij’

Joshua Zirkzee heeft nog geen enkele minuut gespeeld bij Manchester United sinds zijn overstap van Bologna, maar zijn komst is nu al in twijfel getrokken door een voormalig spits van the Red Devils. Dwight Yorke zet in gesprek met Manchester Evenings News zijn vraagtekens bij de transfer van Zirkzee.

De geboren Schiedammer werd op 14 juli officieel gepresenteerd aan de Manchester United-aanhang. Hij kwam over vanuit Italië en leverde zijn inmiddels oud-werkgever 42,5 miljoen euro op.

Dat prijskaartje vindt Yorke, rond de eeuwwisseling een uitermate succesvolle en veelscorende spits op Old Trafford, aan de gortige kant. Dat heeft één reden: Zirkzee is geen basisspeler bij het Nederlands elftal.

"Dat is een rode vlag voor mij, als je voor zo'n bedrag naar United komt", legt de oud-international van Trinidad en Tobago uit. "De afgelopen jaren heeft de club spelers van gemiddelde kwaliteit aangetrokken, in plaats van de crème de la crème die het zou moeten halen."

"United zou de allerbeste spelers van Nederland moeten contracteren en de beste spelers van ieder nationaal team. De club is niet meer in de positie om dat te doen en dat baart mij zorgen", besluit Yorke zijn zorgenrelaas over Zirkzee.

Ook het aantrekken van Leny Yoro, de andere nieuweling bij Manchester United deze zomer, wordt in twijfel getrokken. "De club vraagt ??een achttienjarige om op zo'n moeilijk moment te komen en hij moet dan het niveau omhoog halen... De Premier League is de moeilijkste competitie om jezelf voor het eerst te bewijzen."

Yoro, een achttienjarige centrumverdediger, kwam halverwege juli voor ruim zestig miljoen euro over van Lille OSC. Het toptalent kan gezien worden als de vervanger van de transfervrij vertrokken Raphaël Varane.

Altijd op de hoogte blijven van het belangrijkste voetbalnieuws? Word nu lid van het Voetbalzone WhatsApp-kanaal!