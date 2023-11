Zirkzee houdt Bologna mede met knap spitsendoelpunt in top van Serie A

Maandag, 27 november 2023 om 23:04 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 23:19

Joshua Zirkzee heeft maandagavond zijn vijfde doelpunt dit seizoen in de Serie A gemaakt. Mede dankzij een knappe goal van de 22-jarige centrumspits won Bologna van Torino (2-0). Daarmee blijven de verrassend goed presterende Rossoblu bovenin meedoen.

Bij Torino is Perr Schuurs al enige tijd afwezig vanwege een zware knieblessure. Bij het Nederlands getinte Bologna begonnen Sam Beukema en Zirkzee in de basis. Sydney van Hooijdonk bleef op de bank. De van AZ overgenomen Jesper Karlsson ontbrak overigens vanwege een blessure.

Na een weinig spectaculaire eerste helft greep Bologna na rust de macht. Een perfecte steekbal van Beukema lanceerde Giovanni Fabbian, die de ver uitgekomen doelman Luca Gemello ternauwernood wist te omspelen en de bal in een leeg doel kon schuiven: 1-0.

Joshua Zirkzee made the score 2-0 in the stoppage time and the match ended with the same scorepic.twitter.com/skuFuidcE9