Zinédine Zidane speelt hoofdrol in openingsceremonie Olympische Spelen 2024

Topspelers, maar ook clubs uit binnen- en buitenland geven (bijna) dagelijks via Instagram, X of andere internetkanalen een inkijkje in het reilen en zeilen van de voetbalwereld. In deze editie van VZ Social aandacht voor Zinédine Zidane, die de openingsceremonie van de Olympische Spelen 'redt' door de Olympische fakkel tóch nog op de juiste bestemming te krijgen.

Als boegbeeld van Frankrijk speelt Zidane een hoofdrol in de openingsceremonie van de Olympische Spelen in Parijs. Zidane en de Frans-Marokkaanse comedian Jamel Debbouze waren er helemaal klaar voor. Zij brachten de Olympische fakkel naar het Stade de France, maar daar bleek de openingsceremonie helemaal niet gehouden te worden.

Jamel Debbouze et Zinedine Zidane lancent la #ceremoniedouverture des Jeux Olympiques de #Paris2024 ! Un événement à suivre en intégralité sur Eurosport via @StreamMaxFrance pic.twitter.com/1dNHabaXjY — Eurosport France (@Eurosport_FR) July 26, 2024

Gelukkig is daar Zidane, die de beroerdste niet was en er al rennend vandoor gaat met de fakkel. Zidane sprint de metro in, maar voordat hij bij zijn plaats van bestemming aankomt, komt de metro tot stilstand. Gelukkig waren daar plots een aantal kinderen, die die de fakkel bezorgden op de plaats van bestemming: de Seine.

Zinédine Zidane bloqué sur son parcours comme porteur de la flamme olympique à cause de la RATP. C’est tellement ça Paris ?? #ceremoniedouverture #JeuxOlympiques #Paris2024 pic.twitter.com/PzhhRxtE3O — Kunta van den Kinté ? (@denkinte_2) July 26, 2024

Prologue. Il faut ramener à Paris la Flamme Olympique arrivée par erreur au Stade de France. Elle est attendue par des milliers d'athlètes et spectateurs sur la Seine. Merci Zinedine Zidane - Prologue. We must bring the Olympic Torch back to Paris. It accidentally arrived at… pic.twitter.com/FLnVEf226Q — Paris 2024 (@Paris2024) July 26, 2024

