Ziggo Sport pikt de zwakste man eruit bij Ajax: ‘Het gaat zó traag!’

Donderdag, 31 augustus 2023 om 21:15 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 21:27

Ajax bakt er in de ogen van Youri Mulder en Rafael van der Vaart heel weinig van in de eerste helft tegen Ludogorets. De Amsterdammers verdedigen in de return van de play-offs van de Europa League een 1-4 voorsprong en doen dat op een weinig inspirerende manier. Vooral het spel van Devyne Rensch valt Mulder enorm tegen. "Het gaat véél te traag", zegt Mulder bij Ziggo Sport.

Ajax gaf niets weg, maar creëerde zelf ook helemaal niets voor rust. "Wat ik zie is té veel rust aan de bal", zegt Mulder in het algemeen. "Rust aan de bal is in principe oké, maar nu staan er elf spelers met alléén maar rust. Het gaat te traag. Als er tempo in moet komen, dan komen ze technisch gewoon tekort." Met name rechtsback Rensch zakt door het ijs, vindt de analist.

"Een balletje onder de voet door, dat-ie over de zijlijn gaat, dat kan een keer gebeuren, maar het is doorlopend veel te traag bij hem, geen goede ballen... Carlos Forbs (de rechtsbuiten, red.) loopt vaak heel goed vrij, maar die ziet er dan heel slecht uit omdat-ie de bal niet krijgt. Simpele ballen die je gewoon moet geven. Rensch gaat lopen met de bal, dat is continu zo..."

Van der Vaart pikt er drie verdedigers bij Ajax uit. "Hij, Jakov Medic en Owen Wijndal, dat is echt héél, héél matig hoor. Ik baal ervan, want Rensch kan vele malen beter. Maar vertrouwen nul. Ook van Wijndal weten we dat hij beter kan... Het is geen schim meer van de speler die hij bij AZ was. Die jongen van St. Pauli (Medic, red.)... Die heeft één bal erin geschoten (wereldgoal tegen Heracles Almelo, red.), toen hoopten we dat dit hem zou zijn, maar dat is nog niet zo."