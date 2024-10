Zien: Lennerd Daneels kijkt af bij Mario Engels en doet het ook van eigen helft

Lennerd Daneels heeft maandagavond op werkelijk schitterende wijze gescoord voor Helmond Sport. De buitenspeler probeerde het in de thuiswedstrijd tegen Roda JC van eigen helft, en met succes. De bal verdween over doelman Justin Treichel in het doel.

Helmond Sport - Roda JC leek af te stevenen op een 0-0 ruststand, totdat Daneels besloot het een minuut voor de pauze vanaf eigen helft te doen. De aanvaller handelde razendsnel nadat zijn ploeg een vrije trap had gekregen.

Daneels zag doelman Trechel iets te ver voor zijn doel staan en besloot het te proberen vanaf zestig meter. Commentator Rene van den Berg schreeuwt het vervolgens uit van euforie. "Schitterend, schitterend. Het is het weekend van de doelpunten van afstand."

Van den Berg doelt daarmee op de goal van Mario Engels, die zondag tijdens Heracles Almelo - Ajax nagenoeg hetzelfde deed. De aanvaller van Heracles besloot een foute pass van Josip Sutalo ineens op de slof te nemen.