‘Zidane zei ‘nee’ tegen 150 miljoen euro en hereniging met oude vriend’

Donderdag, 25 mei 2023 om 21:51 • Tom Rofekamp • Laatste update: 22:11

Zinédine Zidane heeft een aanbieding om hoofdtrainer te worden van Al-Nassr laten schieten. Dat meldt Harif Ben Berkane, journalist voor onder meer L'Équipe. De momenteel clubloze trainer kon in het Midden-Oosten liefst 75 miljoen euro op jaarbasis gaan opstrijken, maar wil nog altijd in een Europese topcompetitie aan de slag. Tot een hereniging met Cristiano Ronaldo komt het dus voorlopig niet.

Al-Nassr ontsloeg in april hoofdrainer Rudi Garcia en wordt sindsdien geleid door Dinko Jelicic, voormalig eindverantwoordelijke bij de Onder 19. Vanaf volgend seizoen moet er echter weer een grote naam voor de groep staan. Daarom is Zidane gepolst, met een aanbieding om 'u' tegen te zeggen. Zizou kon in totaal liefst 150 miljoen euro aan salaris gaan opstrijken, uitgesmeerd over een contract van twee jaar.

Zidane laat het sportieve plaatje echter zwaarder wegen dan het financiële. De voormalig middenvelder mikt nog altijd op een dienstverband in een van de vijf Europese topcompetities. RMC Sport meldde eind april al dat Zidane de voorkeur heeft voor zijn oude club Juventus, waar de toekomst van Massimiliano Allegri niet onbetwist lijkt. Eerder werd Zidane al gelinkt aan Paris Saint-Germain en het bondscoachschap van zijn geboorteland Frankijk.

Vooralsnog lijken er bij geen van de geïnteresseerden concrete ontwikkelingen gaande. Zidane kan zo zijn derde clubloze seizoen op rij ingaan. Zijn laatste klus was die van hoofdtrainer bij Real Madrid, de enige club waar hij tot nog toe aan het roer stond. In zijn eerste periode daar werkte Zidane met Ronaldo. Het duo won in de Spaanse hoofdstad samen onder meer driemaal de Champions League en eenmaal LaLiga.