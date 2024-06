'Ze zeggen dan: ’Memphis Depay heeft hier twee jaar op de bank gezeten''

René van der Gijp is niet bijster onder de indruk van de prestaties van de huidige internationals van het Nederlands elftal. Volgens de analist zijn spelers als Memphis Depay dan ook niet te vergelijken met bijvoorbeeld bondscoach Ronald Koeman, die tijdens zijn actieve loopbaan een indrukwekkende staat van dienst wist op te bouwen.

"We moeten niet vergeten dat wij echt grote spelers hebben gehad", opent Van der Gijp in de nieuwe aflevering van KieftJansenEgmondGijp. "Ronald Koeman was echt een hele grote speler, met een enorme staat van dienst."

"Alleen, het feit dat wij hem niet serieus nemen, neemt niet weg dat ik een enorme bewondering voor zijn carrière heb. Hij heeft bij Ajax, PSV, Feyenoord en FC Barcelona gespeeld. Waanzinnig. En bij al die clubs ook trainer geweest. Het is een krankzinnige carrière."

"Het staat in geen verhouding met Depay, De Ligt en De Jong. Dat is niks", trekt Van der Gijp de vergelijking met de huidige generatie internationals. "Dat is in vergelijking met Gullit, Koeman, Rijkaard en Van Basten niks."

"Dat zit daar niet iets onder, maar het is daar gewoon mijlenver van verwijderd", benadrukt Gijp nog maar eens. "Ze worden in ieder geval niet herinnerd bij de clubs waar ze gespeeld hebben."

"Als Depay over tien jaar in Manchester komt, dan zeggen ze: 'Dat is die gozer die hier twee jaar op de bank heeft gezeten'. Als ze het al weten", verwijst Van der Gijp naar het niet al te gelukkige huwelijk tussen Manchester United en de aanvaller van Oranje tussen 2015 en 2017.

Depay kwam bij Manchester United tot 53 duels in twee seizoenen tijd, maar wist nooit een vaste plaats te veroveren. Via Olympique Lyon en Barcelona kwam de aanvaller terecht bij Atlético Madrid, dat inmiddels bekend heeft gemaakt dat Depay de club deze zomer verlaat.

Altijd op de hoogte blijven van het belangrijkste voetbalnieuws? Word nu lid van het Voetbalzone WhatsApp-kanaal!



Zie jij Oranje Europees kampioen worden onder Ronald Koeman? Ja Nee Stem Zie jij Oranje Europees kampioen worden onder Ronald Koeman? Ja 28% Nee 72% Totaal aantal stemmen: 198 Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties