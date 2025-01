Zaakwaarnemer Rob Jansen: 'Hij is by far de beste opvolger van Brian Priske bij Feyenoord'

Rob Jansen weet wie de ideale opvolger van Feyenoord zou zijn. In de podcast KieftJansenEgmondGijp speculeert de zaakwaarnemer over de opvolger van Brian Priske, die volgens Tipsbladet op het punt staat om ontslagen te worden.

“Als er een opvolger zou komen, al weten we het nog allemaal niet: Pulic”, zo stelt Jansen. “Ik heb hem nog gesproken en hij staat er heel goed bij Feyenoord. Hij is bovendien bekend met de werkwijze van Arne Slot.”

“Hij is de allerbeste kandidaat - by far - voor de club Feyenoord. Dat is echt dé trainer voor Feyenoord. Priske zag er niet goed uit, hij zat er geslagen bij. Maar we weten het allemaal nog niet”, aldus Jansen.

Woensdag meldde Tipsbladet dat het een kwestie van tijd is voordat Priske de laan uitgestuurd wordt bij Feyenoord. Volgens de berichtgeving staat het besluit van het clubbestuur zelfs al vast en heeft de uitslag van de Champions League-wedstrijd tegen Bayern München geen invloed meer op de toekomst van Priske.

Jansen lijkt te weten waar hij over praat, want de Deense krant geeft aan dat Feyenoord inderdaad in gesprek is met Pusic over een terugkeer bij Feyenoord, waar hij eerder assistent was voordat hij naar Shakhtar Donetsk vertrok.

Feyenoord nam de trainer aan het begin van dit seizoen over van Sparta Praag. De Rotterdammers deelden een opvallend langdurig contract uit: tot medio 2027. Normaal gesproken geeft Feyenoord maximaal een tweejarig contract aan een nieuwe coach.

Priske staat met zijn ploeg op een teleurstellende vierde plek in de Eredivisie na negentien speelronden. In de Champions League lijkt de coach wel zijn doelstelling te halen, daar het team op de rand van een plek in de tussenronde staat.