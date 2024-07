Zaakwaarnemer is woedend: jongste Bundesliga-debutant ooit gaat Borussia Dortmund verlaten

Youssoufa Moukoko is van plan om Borussia Dortmund te verlaten, zo vertelt zijn zaakwaarnemer Patrick Williams aan Fabrizio Romano. Volgens de spelersmakelaar komt de negentienjarige aanvaller veel te weinig aan spelen toe in het Signal Iduna Park.

"Youssoufa heeft een gigantisch potentieel, wat hij helaas niet heeft kunnen tonen afgelopen seizoen", wordt Williams geciteerd door de Italiaanse transfermarktexpert. Moukoko staat al jarenlang te boek als een groot talent.

Afgelopen seizoen was de in Kameroen geboren aanvaller echter allesbehalve verzekerd van een basisplek. De Duitse jeugdinternational startte in competitieverband slechts vier keer in de basis. In iets meer dan 600 minuten kwam hij wel nog tot vijf treffers voor die Borussen.

"Dat zegt volgens mij alles over zijn kwaliteiten", meent zijn zaakwaarnemer. "Er zijn weinig spelers in de Bundesliga die een dusdanig goed gemiddelde hebben. Er is Youssoufa van alles beloofd toen hij tekende, maar daar is niks van terechtgekomen."

Nu schermt Williams met interesse van clubs, uit Engeland, Spanje en Frankrijk. Volgens hem ging het Moukoko nooit om het financiële plaatje. "Dan had hij andere lucratieve aanbiedingen wel geaccepteerd. Daar kon hij drie keer zoveel verdienen."

"Het is geen geheim dat er zoveel clubs geïnteresseerd in zijn om de kwaliteiten van Moukoko aan hun club toe te voegen", vervolgt Williams. "Dortmund maakt een grote fout door Moukoko op deze manier kwijt te raken."

"Met zo weinig speeltijd weet iedereen dat zijn marktwaarde laag zal liggen en dat Dortmund niet veel kan vragen. We hadden het graag anders gezien, maar dit is hoe de voetbalwereld werkt", besluit de spelersagent.

De inmiddels negentienjarige Moukoko maakte één dag na zijn zestiende verjaardag zijn debuut voor Dortmund in de Bundesliga. Hij loste daarmee Nuri Sahin (16 jaar en 334 dagen) af als jongste competitiedebutant ooit.

De aanvaller speelde exact 99 wedstrijden in de hoofdmacht van die Borussen. Daarin was hij achttien keer trefzeker. Acht keer was hij de aangever. Ook in de jeugdteams van Dortmund maakte Moukoko grote indruk. Zo maakte hij in de Onder 19-ploeg in 25 wedstrijden 47 doelpunten.