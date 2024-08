Zaakwaarnemer Brian Brobbey reageert razendsnel op interesse uit Premier League

José Fortes Rodríguez, de zaakwaarnemer van Brian Brobbey, heeft tegenover De Telegraaf een reactie gegeven op de interesse van Nottingham Forest in zijn cliënt. De belangenbehartiger laat weten dat die club geen optie is voor de spits van Ajax.

Eerder op de dag bracht Voetbal International het nieuws dat Nottingham interesse heeft in Brobbey. Journalist Tim van Duijn stelde al dat de kans van slagen hem 'heel klein' lijkt. Het was zeer de vraag of Brobbey een overstap naar Nottingham zag zitten.

Fortes Rodríguez laat nu weten dat Brobbey de overstap naar de huidige nummer zeven de Premier League niet ziet zitten. "Brian gaat alleen weg bij Ajax als het een goede stap is. Dat Ajax in geldproblemen zit, is niet mijn probleem."

"Ik stuur mijn speler niet naar zomaar een club. Dat kunnen ze allemaal uit hun hoofd zetten", aldus Fortes Rodríguez. Brobbey ligt nog tot medio 2027 vast in de Johan Cruijff ArenA.

Toch valt het niet uit te sluiten dat het alsnog tot een vertrek van de 22-jarige Amsterdammer komt. Ajax heeft een lichte portemonnee en Brobbey vertegenwoordigt een behoorlijke transferwaarde. VI meldde dan ook dat als er een niet te weigeren bod binnenkomt, het alsnog tot een transfer kan komen.

Nottingham zal dus in ieder geval niet de volgende bestemming van Brobbey worden. The Tricky Trees zagen in Feyenoord-spits Santiago Gimenez hun ideale nieuwe spits, maar de Mexicaan had ook al geen interesse in Nottingham.

Het is verder de vraag of Chuba Akpom na het einde van de transferwindow nog voor Ajax speelt. De Engelsman, die onlangs goed was voor een hattrick tegen Jagiellonia Bialystok, geniet interesse van verschillende clubs. Ajax ziet echter nog geen reden om Akpom te slijten aan een van de clubs die zich gemeld heeft. De club wil alleen verkopen.