Youri Mulder gaat aan de slag als technisch directeur in Duitsland

Youri Mulder gaat aan de slag als technisch directeur bij Schalke 04. Dat doet de voormalig voetballer overigens wel op interim-basis, totdat er iemand bereid is gevonden om de functie permanent te vervullen. Dat maakt de Duitse club dinsdag bekend.

In september moest zowel trainer Karel Geraerts als technisch directeur Marc Wilmots vertrekken bij Schalke. Dat had alles te maken met de teleurstellende seizoenstart: Schalke had op dat moment slechts vier punten uit zes duels.

Vorige maand werd met Kees van Wonderen al een opvolger voor Geraerts aangesteld. Nu is er dus ook een vervanger van Wilmots, zij het op tijdelijke basis.

Mulder zat al in de Raad van Commissarissen, maar die functie legt hij nu tijdelijk neer om voorlopig aan de slag te gaan als technisch directeur. Hij start de komende interlandperiode, en zal vanaf dan nauw gaan samenwerken met Ben Manga, die ook actief is in het bestuur van die Königsblauen.

“Vooruitkijkend naar de komende weken is Youri volgens ons de beste kandidaat voor deze functie”, aldus algemeen directeur Matthijs Tillmann. “Hij brengt grote voetbalexpertise en tientallen jaren ervaring in het profvoetbal met zich mee, waardoor hij meteen aan de slag kan en met zijn positieve energie ook een verbeterde dynamiek in de kleedkamer zal brengen.”

Mulder zelf is blij dat hij zijn club op deze manier kan helpen. “Het was voor mij meteen duidelijk dat ik dit wilde doen. De situatie waarin we ons momenteel bevinden is bekend en we worden ermee geconfronteerd. Om het maar duidelijk en helder te zeggen: wij zijn ervan overtuigd dat we met Kees van Wonderen een ommekeer zullen realiseren.”

Mulder kwam als speler jarenlang voor Schalke uit, en won met de club in 1997 de UEFA Cup. Inmiddels is de club uit Gelsenkirchen afgegleden naar de 2. Bundesliga, waar het momenteel teleurstellend zestiende staat.