Young Boys doet het nóg slechter dan PSV en wordt afgeslacht door Aston Villa

Aston Villa is de competitiefase van de Champions League gestart met een comfortabele overwinning. Op bezoek bij Young Boys was de ploeg van trainer Unai Emery met 0-3 een maat te groot. Youri Tielemans, Jacob Ramsey en Amadou Onana verzorgden de doelpuntenproductie.

BSC Young Boys - Aston Villa 0-3

Bij de bezoekers was er een basisplek voor Lamar Bogarde, terwijl Ian Maatsen en Sil Swinkels genoegen moesten nemen met een reserverol. De score werd geopend na een klein half uur spelen. Johan McGinn bezorgde een voorzet op maat bij Tielemans, die raak schot in de linkerbenedenhoek: 0-1.

Na zeer slordig uitverdedigen van Young Boys kon Ollie Watkins de bal afpakken van doelman David von Ballmoos. De aanvaller legde af op Ramsey, die van dichtbij de 0-2 binnenliep. Watkins zelf dacht kort daarna de 0-3 aan te tekenen, maar zijn doelpunt werd afgekeurd wegens hands.

De beslissende, derde treffer viel uiteindelijk in de 86ste speelminuut. Onana kreeg de bal op circa 25 meter voor zijn voeten en schoot hard raak in de benedenhoek: 0-3. In de volgende ronde gaat Young Boys op bezoek bij FC Barcelona; Aston Villa krijgt bezoek van Bayern München.