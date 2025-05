Van Basten pleit direct na Inter - FC Barcelona voor andere positie voor Lamine Yamal

Lamine Yamal liet dinsdag weer fraaie staaltjes voetbal zien tijdens Inter - FC Barcelona, dat in de halve finale van de Champions League strandde. In de studio van Ziggo Sport plaatst Marco van Basten wel een kanttekening bij het optreden van de vleugelaanvaller.

''Beste man op het veld'', is Mark van Bommel ondanks de nederlaag van Barcelona enorm onder de indruk van het toptalent van de Catalanen.

''Eigenlijk is het zonde dat hij rechtsbuiten speelt. Omdat hij te weinig aan de bal komt. Als hij centraler gaat spelen, heeft hij veel meer invloed op het spel'', ziet Van Basten graag dat Yamal van de vleugel wordt afgehaald door Hansi Flick.

''Hij zorgt op rechts natuurlijk wel constant voor dreiging. Maar ik denk dat als hij in de as van het veld gaat spelen, nóg meer kan betekenen voor het team'', voegt de oud-aanvaller toe aan zijn analyse.

''En dat is denk ik toch de volgende stap. Hij kan goals maken, voorzetten geven, mensen voor het doel zetten. Dat weten we inmiddels. De volgende stap moet zijn: wat is uiteindelijk zijn invloed op het team? Zo'n goeie speler moet veel meer in de as van het veld spelen'', herhaalt Van Basten.

''Waardoor hij veel meer aan de bal is. En veel belangrijker is voor Barcelona'', analyseert Van Basten kort na afloop van de Champions League-thriller in Milaan.

Yamal en Barcelona wisten de finale van het miljardenbal niet te halen. Inter zegevierde dankzij een goal in de verlenging met 4-3.