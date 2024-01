Yorbe Vertessen dient transferverzoek in en heeft de clubs voor het uitkiezen

Yorbe Vertessen staat in de belangstelling van FC Union Berlin, Toulouse en Valencia, zo weet PSV-watcher Rik Elfrink maandag te melden namens het Eindhovens Dagblad. De vleugelaanvaller van PSV moet in de Duitse hoofdstad Sheraldo Becker vervangen, die een transfer naar Villarreal nadert. Vertessen wil zelf graag de club velaten.

Vertessen wil graag spelen. Bij PSV is de 23-jarige aanvaller momenteel derde in de pikorde, achter Hirving Lozano en Noa Lang. Peter Bosz stelt soms zelfs Malik Tillman op ten faveure van Vertessen.

Vertessen werd afgelopen seizoen al eens verhuurd door PSV. De pijlsnelle aanvaller kwam tijdelijk uit voor Union Sint-Gillis. Hij kwam twintig keer in actie voor de club uit België. Vertessen scoorde vier keer en gaf drie assists. Volgens Elfrink hebben ook clubs uit de Jupiler Pro League 'latente' interesse voor de aanvalsleider.

Nu kan Vertessen dus een nieuwe competitie toevoegen aan zijn cv. Bij Union zal hij Becker moeten vervangen en bij Toulouse kan hij teamgenoot worden van onder meer Thijs Dallinga en Stijn Spierings.

Vertessen kwam op achtjarige leeftijd naar Eindhoven. Hij doorliep nagenoeg alle jeugdelftallen van de club en kwam in totaal 97 keer in actie in de hoofdmacht. Vertessen scoorde hierin 17 keer en gaf 10 assists.

Om het vertrek van Vertessen op te vangen heeft PSV volgens transfermarktexpert Fabrizio Romano Manchester United-speler Facundo Pellistri op het oog.

De Eindhovenaren hopen de Uruguayaan te huren van United, maar krijgen daarbij concurrentie van Los Angeles Galaxy.

