Yannick Carrasco kan door transferontwikkelingen alsnog naar de absolute top

Dinsdag, 1 augustus 2023 om 16:13 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 17:12

Door het zeer waarschijnlijke vertrek van Ousmane Dembélé naar Paris Saint-Germain heeft FC Barcelona zijn interesse in Yannick Carrasco nieuw leven ingeblazen. De Belg van Atlético Madrid stond eerder al op de radar van de Catalaanse grootmacht, maar verdere geluiden over een transfer bleven in juli uit. Met het vertrek van Dembélé in zicht lijkt daar nu verandering in te komen.

Eind juli bracht transfermarktexpert Fabrizio Romano het nieuws dat Dembélé in de belangstelling staat van PSG. De regerend landskampioen van Frankrijk had tot 31 juli de tijd om de afkoopclausule van LaLiga ter waarde van vijftig miljoen euro te activeren. De club slaagde daar uiteindelijk niet in, al blijft de verwachting dat Dembélé het Spotify Camp Nou deze zomer nog achter zich laat. Omdat PSG op tijd een formele brief naar Barcelona heeft gestuurd, blijft de 'privéclausule' van vijftig miljoen euro gelden.

De aanvaller heeft een persoonlijk akkoord bereikt met les Parisiens en de verwachting is dat hij Barcelona nog voor het einde van de week officieel verlaat. In Parijs moet hij de opvolger worden van Kylian Mbappé, die zijn contract niet wil verlengen en daarom afstevent op een vertrek uit het Parc des Princes. Barcelona ziet daarmee een belangrijke aanvaller vertrekken en om dat op te vangen is het andermaal uitgekomen bij Carrasco. De Rode Duivel had middels een clausule tot eind juni voor een bedrag van tussen de 16 en 19 miljoen euro overgenomen kunnen worden, maar Barcelona liet die mogelijkheid schieten. Carrasco ligt nog een jaar vast in het Cívitas Metropolitano.

Toch is de kans aanwezig dat Carrasco voor een soortgelijk bedrag alsnog naar Barcelona vertrekt, daar de club met Atlético om de tafel gaat om een transfer te bespreken. El Mundo Deportivo weet dat de Blaugrana een vervanger willen strikken met dezelfde kwaliteiten als Dembélé. Zo zou de betreffende opvolger naar binnen moeten kunnen snijden, gebalanceerd zijn, snelheid hebben en bereid zijn defensieve arbeid te verrichten. Carrasco stond eerder op de radar bij Barcelona als vervanger van Ferran Torres, die werd gelinkt aan een vertrek maar nog altijd speler van de club is. Met het naderende vertrek van Dembélé is Barcelona alsnog bij Carrasco uitgekomen. In recente jaren deden Barcelona en Atlético al zaken met de transfers van Memphis Depay, Antoine Griezmann en Luis Suárez.