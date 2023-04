Xavi vindt oplossing voor schorsing Busquets en wijst partner Frenkie aan

Woensdag, 26 april 2023 om 20:55 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 20:56

De opstelling van Barcelona voor het duel met Rayo Vallecano is bekend. Xavi wijzigt zijn elftal slechts op één plek ten opzichte van de zege tegen Atlético Madrid (1-0) en laat Pedri starten. Tegen de Madrilenen begon Sergio Busquets nog, maar die is geschorst. Ook Frenkie de Jong verschijnt zoals gewoonlijk aan de aftrap. De wedstrijd begint om 22.00 uur en is te zien op Ziggo Sport Voetbal.

Met de nipte zege op Atlético deed Barcelona goede zaken in de jacht op de landstitel. Xavi stelt woensdag nagenoeg dezelfde namen op. Dat betekent dat Marc-André Ter Stegen op doel staat; Alejandro Balde, Marcos Alonso, Ronald Araújo en Jules Koundé de defensie vormen; De Jong, Pedri en Gavi het driemans middenveld zijn en de voorhoede bestaat uit Raphinha, Robert Lewandowski en Ferran Torres.

Rayo deed lange tijd mee om de Europese plaatsen, maar omdat er van de laatste tien wedstrijden slechts één werd gewonnen is de ploeg van trainer Andoni Iraola afgezakt naar de tiende plek. Los Franjirrojos moeten het bovendien stellen zonder de geblesseerde Radamel Falcao, die naar verwachting zeker nog drie weken moet toekijken. Een tegenvaller, daar de Colombiaan in zijn laatste drie thuiswedstrijden in LaLiga tegen Barcelona wist te scoren. Daarnaast ontbreekt ook de geschorste Santi Comesaña. Rayo kan wel hoop putten uit de eerdere onderlinge ontmoeting dit seizoen, daar de club tijdens de eerste speelronde een knap resultaat haalde: 0-0. Vorig seizoen zorgde Álvaro García zelfs voor een nóg grotere stunt (0-1).

Barcelona zag dat Real Madrid dinsdagavond keihard ten onder ging in Catalonië bij Girona: 4-2. Daardoor kan de ploeg van Xavi het gat naar zijn naaste titelconcurrent vergroten tot veertien punten. Doelman Marc-André Ter Stegen kan tegen Rayo een clubrecord vestigen. Als de Duitser zijn doel schoon houdt, doet hij dat voor de 24ste keer dit seizoen. Bovendien incasseerde Barcelona dit seizoen het vrij ongelooflijk lage aantal van slechts negen tegendoelpunten in LaLiga. Xavi kan geen beroep doen op de geblesseerden Andreas Christensen, Ousmane Dembélé en Sergi Roberto. Daarnaast ontbreekt Sergio Busquets wegens een schorsing, doordat hij zijn vijfde gele kaart van het seizoen kreeg tegen Atlético Madrid (1-0 winst).

Opstelling Rayo Vallecano: Dimitrievski; Balliu, Lejeune, Catena, F. García; Palazón, López, Valentín, Á. Garcia; Trejo, Camello

Opstelling Barcelona: Ter Stegen; Koundé, Araújo, Alonso, Balde; De Jong, Pedri; Raphinha, Gavi, Ferran; Lewandowski