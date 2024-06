Xavi Simons reflecteert bij het Nederlands elftal op openlijke kritiek Koeman

Xavi Simons heeft na zijn teleurstellende optreden tegen Schotland (4-0 winst) een gesprek gevoerd met bondscoach Ronald Koeman. Dat vertelt de aanvallende middenvelder annex vleugelspeler tegenover de aanwezige pers. Hij erkent dat het beter moet in het Nederlands elftal. "Natuurlijk moet het er hier ook uitkomen."

In clubverband kent Simons een uitstekend seizoen bij RB Leipzig. De van Paris Saint-Germain gehuurde creatieveling was dit seizoen goed voor tien doelpunten en vijftien assists.

De 21-jarige spreekt dan ook van zijn 'beste seizoen' in zijn carrière. "Het kan natuurlijk altijd beter, maar ik denk dat dit wel mijn beste seizoen ooit was", wordt de jongeling geciteerd door NU.nl.

"De beslissing om in Leipzig te gaan spelen heeft zeker goed uitgepakt", blikt Simons terug op afgelopen transferperiode. "Ik heb mezelf daar goed kunnen ontwikkelen. We speelden op een hoog niveau en met een enorme intensiteit. Daar ben ik een betere speler van geworden."

Toch heeft Simons zijn clubvorm nog niet echt weten te vertalen naar het Nederlands elftal. In dertien interlands kwam de Oranje-international nog niet tot scoren en wist hij bovendien geen enkele assist te noteren.

Simons, die door Koeman vaak op de voor hem onwennige rechterflank wordt geposteerd, beseft dat het beter moet. "Natuurlijk moet het er hier ook uitkomen. Daar heb ik alle vertrouwen in."

"Het maakt me in die zin ook niet uit waar ik speel", aldus de geboren Amsterdammer. "Ik ben trots dat ik hier mag zijn. Ik voetbal waar de bondscoach dat wil. Ik moet mijn spel op verschillende posities kunnen spelen."

Kritiek Koeman

Zijn spel in Oranje leidt tot de nodige kritiek. Na de oefeninterland tegen Schotland toonde ook Koeman zich openlijk streng voor zijn pupil. "Ik vond dat hij te veel risico nam in zijn acties", zei Koeman toen na afloop. "Er zijn momenten dat het niet kan. Omdat er vaak veel spelers dicht bij elkaar stonden, moet je zorgen dat je vast aan de bal bent. Maar Xavi was een van de spelers die veel te veel balverlies leed."

Simons voerde nadien een gesprek met de bondscoach, zo stelt hij tegenover het aanwezige journaille. "Maar de inhoud van dat gesprek blijft tussen ons."

