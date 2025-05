Xavi Simons neemt definitieve beslissing over toekomst bij RB Leipzig

Xavi Simons wil RB Leipzig gaan verlaten deze zomer, zo meldt Fabrizio Romano. De 22-jarige aanvallende middenvelder heeft nog een contract tot medio 2027, maar heeft al genoeg interesse van verschillende clubs. De club zelf is op de hoogte van de wens van de speler.

Simons speelde dit seizoen 32 wedstrijden voor die Roten Bullen. Hij maakte in totaal tien doelpunten en gaf acht assists. Hij speelde dit seizoen niet alle wedstrijden, want in de maanden november en december had hij last van een enkelblessure.

Transferexpert Romano meldt dat grote teams in de Premier League Simons in de gaten houden, evenals Bundesliga-kampioen Bayern München. Der Rekordmeister zou echter ook al bezig zijn met Florian Wirtz van Bayer Leverkusen, zo meldde BILD.

In een interview in april met Sky Sport Deutschland sprak Simons zijn ambitie al uit. "Ik ben nog steeds een jonge speler met veel dromen. En de club weet dat ook."

"Maar voor mij is het nu vooral belangrijk dat ik goed presteer in de aankomende wedstrijden", blijft de Nederlander voorlopig gefocust op Leipzig. "Daarna volgen de interlands met het Nederlands elftal. Na die wedstrijden gaan we om de tafel en zullen we zien wat eruit komt." Zijn beslissing is dus al een stuk eerder gevallen.

Leipzig kent dit seizoen een teleurstellend seizoen en staat zevende in de Bundesliga. Hiermee grijpt de ploeg van trainer Zsolt Löw momenteel naast de Europese plekken.

Toch is er met nog één speelronde te gaan van alles mogelijk. Leipzig heeft evenveel punten als nummer zes FSV Mainz 05 en staat drie punten achter de nummer vijf Borussia Dortmund. Zaterdag 17 mei ontvangt de ploeg van Simons VfB Stuttgart in de Red Bull Arena. De aftrap is om 15:30 uur.