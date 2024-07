Xavi Simons belooft: ‘Op een dag zal ik praten over alles wat er is gebeurd’

Xavi Simons gaat ooit 'praten over wat er alles is gebeurd' rondom zijn overstap van FC Barcelona naar Paris Saint-Germain. Als zestienjarig jochie verkaste de creatieveling van Barcelona naar Parijs, een transfer die nog niet iedereen hem in Spanje heeft vergeven, beweert Mundo Deportivo.

Na afloop van de verloren halve finale met Engeland (2-1), waarin Simons overigens op prachtige wijze trefzeker was, stond de 21-jarige nummer 10 annex vleugelspeler de Spaanse pers te woord.

"Dat is voetbal", verzucht Simons na de late en fatale tegentreffer tegenover Mundo Deportivo. "We speelden met energie en oefenden druk uit op hen waardoor ze zich ongemakkelijk voelden, maar in de laatste minuut scoorden ze."

"De wedstrijd werd beslist op minimale details", meent de rechtspoot, die na een lang seizoen zich nu op mag maken voor een vakantie. Het is na die vakantie nog maar zeer de vraag waar Simons zich gaat melden.

De twintigvoudig international keert in principe terug bij Paris Saint-Germain, de club waar hij nog tot medio 2027 onder contract staat. Het is echter niet geheel ondenkbaar dat de Nederlander al dan niet tijdelijk vertrekt uit het Parc des Princes.

Het zal afhangen van trainer Luis Enrique, en of de Spaanse coach in de voormalig PSV'er de geschikte opvolger ziet van de naar Real Madrid vertrokken Kylian Mbappé. Simons wilde na afloop van de halve finale in ieder geval niet ingaan op de transfergeruchten.

"Mensen kunnen praten en zeggen wat ze willen. Het maakt mij niet uit. Ik ken de dromen die ik heb en ik ga ze verwezenlijken", aldus Simons, die blijft hopen op internationaal succes. "Ik wil het nationale team naar de top brengen."

Ook wat betreft zijn transfer van Barcelona naar PSG houdt Simons de kaken stijf op elkaar. "Ik ben een jongen die elke dag werkt om mijn dromen waar te maken. Mensen hebben misschien een mening die hen verteld is", werd de nummer 10 geciteerd door de Spaanse krant.

"Wat ik wel kan zeggen is dat alles wat ze zeggen niet waar is. Op een dag zal ik praten over alles wat er is gebeurd", wijst Simons naar de transfer van enkele jaren geleden. "Ik heb veel mensen die mij steunen."