Xavi heeft eindelijk zijn zin: Barcelona huurt verdediger van 65 miljoen

Vrijdag, 1 september 2023 om 23:00 • Jan Hoeksema • Laatste update: 23:05

FC Barcelona neemt João Cancelo op huurbasis over van Manchester City, zo maken de clubs bekend op de officiële kanalen. Er is geen koopoptie in het contract van de 29-jarige vleugelverdediger opgenomen. Met de komst van de Portugees gaat na acht maanden eindelijk een wens van Xavi in vervulling.

De Spaanse trainer wilde Cancelo namelijk al sinds de afgelopen winterstop aan zijn selectie toevoegen. Destijds kon Barcelona zijn komst financieel niet veroorloven, waardoor een overstap nooit werd gerealiseerd. Die winter vertrok Cancelo uiteindelijk op huurbasis naar Bayern München, dat wel een optie tot koop had bedongen. Na 21 wedstrijden voor der Rekordmeister kwam echter een einde aan het dienstverband van de verdediger in Duitsland.

Cancelo is Culer! ???? — FC Barcelona (@FCBarcelona) September 1, 2023

Met het aantrekken van Cancelo heeft Xavi er achterin een extra optie bij op zowel de linker- als de rechterflank. Als linksachter gaat de Portugees de concurrentiestrijd aan met Alejandro Baldé en Marcos Alonso. Aan de rechterkant kan Xavi naast Cancelo kiezen voor Jules Koundé en Sergi Roberto. Na João Félix wordt Cancelo de tweede Portugees die op Deadline Day naar Barcelona verkast.

In Manchester was de 44-voudig international van Portugal uit de gratie geraakt bij Josep Guardiola. Waar Cancelo in zijn eerste drie jaar een gewaardeerde kracht was bij City, moest hij vorig seizoen steeds vaker genoegen nemen met een plek op de reservebank. Naar verluidt reageerde de multifunctionele verdediger daar slecht op, waarna Guardiola besloot dat Cancelo moest vertrekken.